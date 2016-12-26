В Астрахани горит здание кинотеатра на площади 1200 квадратных метров

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Здание кинотеатра "Октябрь" в Астрахани горит на площади 1200 квадратных метров, частично обрушились стеклянные перекрытия зимнего сада, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.

"Двадцать шестого декабря в 01:47 в Кировском районе Астрахани по улице Молодая Гвардия, 2 произошло загорание неэксплуатируемого кинотеатра (к/т "Октябрь"). В 01.58 объявлен вызов № 2, загорание 2-ого и 3-ого этажа неэксплуатируемого кинотеатра "Октябрь". 03:14 Ранг пожара повышен, вызов №3. Предварительная площадь пожара — 1200 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Спасательное ведомство отмечает также, что произошло частичное обрушение стеклянных перекрытий зимнего сада кинотеатра. На месте пожара работают 71 человек и 24 единицы техники.