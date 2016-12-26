Мосгорсуд проверит законность ареста исполнительного директора Роскосмоса

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник проверит законность ареста исполнительного директора Роскосмоса по контролю качества и надежности Владимира Евдокимова, обвиняемого в мошенничестве на 200 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее Басманный суд Москвы заключил его под стражу на два месяца, отказавшись освободить под залог в 30 миллионов рублей.

По статье о мошенничестве в особо крупном размере топ-менеджеру грозит до 10 лет заключения. По данным следствия, он совершил мошенничество на сумму не менее 200 миллионов рублей с имуществом РСК МиГ, при этом виновным себя Евдокимов не считает.

Ранее в рамках данного уголовного дела были арестованы бывший гендиректор "дочки" РСК МиГ — компании "МиГ-Рост" — Алексей Озеров и заместитель гендиректора ПАО "Туполев" Егор Носков. Соучастники обвиняются в хищении в начале 2000-х годов комплекса зданий на Ходынском поле площадью 22 тысячи квадратных метров, который затем был перепродан и на протяжении десятка лет сдается в аренду.