ФСС назвал суммы выплат семьям погибших солистов ансамбля им. Александрова

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Все семьи солистов ансамбля им. Александрова, погибших при крушении ТУ-154, получат выплаты в размере одного миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда социального страхования.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154, в котором находились 92 человека, обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

Ранее сообщалось, что ФСС выплатит компенсации в размере 1 миллиона рублей всем семьям погибших, находившихся при исполнении трудовых обязанностей.

"По предварительным данным, все 64 (человека) были застрахованы. Завтра будет выясняться, у кого из них были иждивенцы. Также будут встречи с родственниками", — сообщили в пресс-службе ФСС.

Ранее фонд установил выплаты семьям девяти журналистов и Елизаветы Глинки.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. В состав правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы, возглавляемую министром транспорта Максимом Соколовым, вошли ключевые ведомства, в том числе Фонд социального страхования Российской Федерации.

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