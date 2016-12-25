Масштабы операции на месте крушения Ту-154 к утру увеличатся

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Масштабы операции и задействованных сил на месте крушения Ту-154 все время увеличиваются, к утру они увеличатся кратно, заявил журналистам первый замглавы Минобороны России Руслан Цаликов.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Минобороны в воскресенье вечером сообщило об обнаружении 11 тел погибших.

Цаликов сообщил, что в первую очередь от имени руководства хочет выразить "самые глубокие соболезнования всем родным и близким погибших военнослужащих, артистов ансамбля, Елизаветы Глинки и наших журналистов".

Первый замглавы МО отметил, что все они уже не раз были в Сирии, были "блестящими профессионалами своего дела и просто замечательными людьми". По его словам, родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержку, никто не будет оставлен без заботы сейчас и в будущем.

"Масштабы операции и задействованных сил все время увеличиваются, к утру они увеличатся кратно. Делается всё для того, чтобы по возможности самым срочным образом завершить поисковые работы", — сказал он.

По его словам, спасательная операция началась практически сразу после получения сигнала. После сообщения дежурного генерала министр обороны собрал всех ответственных лиц, уже в 7 утра военные проводили видеоконференцию.

"Масштабы операции значительны, в ней участвуют уже более 3 тысяч человек, в настоящий момент задействовано 32 судна и катера, включая и поисковые, а также 109 водолазов", — отметил он.

Кроме того, Цаликов сообщил, что министром обороны утром было отдано указание о том, чтобы несмотря на различный статус погибших (гражданских и военных), все выплаты были сделаны на максимальном уровне.

"Это поручение выполнено. Хочу сказать слова благодарность страховой компании СОГАЗ, которая страховала и наших военных и гражданских людей, 5,8 млн рублей уже с завтрашнего дня будут готовы к выплатам. Вопрос теперь в быстром оформлении документов. Постараемся сделать это максимально сжато и помочь родным погибших", — добавил Цаликов.

Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>