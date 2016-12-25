Первый рейс с телами жертв крушения Ту-154 прибудет в Москву в понедельник

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Доставкой тел погибших при крушении ТУ-154 в Москву займется военно-транспортная авиация, первый рейс прибудет в понедельник утром, сообщил в воскресенье статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Николай Панков.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Минобороны в воскресенье вечером сообщило об обнаружении 11 тел погибших.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © МЧС РФ Спасатели на кораблях и вертолетах искали обломки Ту-154 в Черном море

"Министром обороны принято решение, сейчас мы его довели до родственников и близких, что опознание будет проводиться в Москве на базе Центра судмедэкспертизы Москвы. Доставка тел в Москву будет осуществляться самолетами военно-транспортной авиации. Первый рейс прибудет уже завтра утром", — сказал Панков журналистам.

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