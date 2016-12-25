МЧС увеличило группировку водолазов в районе крушения Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. МЧС России нарастило группировку водолазов в районе крушения самолёта Ту-154, сообщили в Южном региональном центре МЧС.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

"Работы в районе крушения не останавливаются. Сейчас в них задействовано 10 судов МЧС, часть из которых с гидроакустическим оборудованием. Кроме того, увеличена группировка водолазов с глубоководными аппаратами "Фалькон", — сказал собеседник агентства.

Погода позволяет и ночью обследовать акваторию Чёрного моря. "В районе поиска установлены мощные прожекторы и световые башни, которые позволяют спасателям работать в темное время суток. С их помощью освещается территория до 80 метров вокруг судов, на которых они установлены", — сообщили в МЧС.

Всего в поисковой операции задействованы более 3 тысяч человек и свыше 200 единиц техники — это силы и средства МЧС России, министерства обороны, Росавиации, Росморречфлота, Пограничного управления ФСБ России, Минздрава, правоохранительных органов и органов государственной власти Краснодарского края.

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"Для обследования акватории задействованы катера Южного регионального поисково-спасательного отряда и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Ими обследовано более 100 квадратных километров в акватории Черного моря", — сказал собеседник агентства.

Авиация обследовала более 240 квадратных километров.

В авиационную группу, привлекаемую к проведению поисковой операции, входят 7 самолетов, 12 вертолетов и 20 беспилотников.

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"Наземные поисковые группы проводят обследование береговой линии. Ими обследовано свыше 10 километров побережья", — уточнили в МЧС.

В районе обнаружения обломков самолета работают специалисты Южного поисково-спасательного отряда МЧС, а также "Центроспаса" и Центра "Лидер", которые сегодня прибыли в Сочи. Они доставили к месту крушения самолета специализированное оборудование для проведения глубоководных работ, а также роботехнические комплексы, гидролокаторы бокового обзора и беспилотники.

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