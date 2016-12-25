Спикер сената Казахстана выразил сожаление в связи с гибелью Доктора Лизы

АЛМА-АТА, 25 дек – РИА Новости, Михаил Егорин. Спикер сената (верхняя палата) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем и высказал сожаления в связи с гибелью главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки в этой катастрофе.

Искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем. Трагедия! — Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) 25 декабря 2016 г.

В своем аккаунте в Twitter спикер сената выразил сожаление в связи с уходом из жизни общественного деятеля Елизаветы Глинка.

К огромному сожалению, погибла Елизавета Глинка (Доктор Лиза), чья благотворительная деятельность принесла облегчение тысячам страждущих. — Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) 25 декабря 2016 г.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены у черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".