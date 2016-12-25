Спикер сената Казахстана выразил сожаление в связи с гибелью Доктора Лизы

АЛМА-АТА, 25 дек – РИА Новости, Михаил Егорин. Спикер сената (верхняя палата) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем и высказал сожаления в связи с гибелью главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки в этой катастрофе.
Искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем. Трагедия!— Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) 25 декабря 2016 г.
В своем аккаунте в Twitter спикер сената выразил сожаление в связи с уходом из жизни общественного деятеля Елизаветы Глинка.
К огромному сожалению, погибла Елизавета Глинка (Доктор Лиза), чья благотворительная деятельность принесла облегчение тысячам страждущих.— Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) 25 декабря 2016 г.
Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены у черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.
Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
На фото: Елизавета Глинка дает интервью журналистам перед вывозом из городской больницы группы тяжелобольных детей.
На фото: Елизавета Глинка оказывает медицинскую помощь лицам, не имеющим постоянного места жительства. Павелецкий вокзал, Москва.
На фото: Елизавета Глинка (слева) во время выезда на дом к одной из подопечных.