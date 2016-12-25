Метеоролог объяснил, что сильное течение в районе Сочи - нормальное явление

КРАСНОДАР, 25 дек — РИА Новости, Светлана Берило. Сильное течение в районе поисково-спасательной операции на месте падения самолета Ту-154 в Сочи – обычное явление, сказал РИА Новости руководитель Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь.

Собеседник агентства отметил, что сильное течение в районе поисково-спасательной операции — "обычное явление". "Основное Черноморское течение проходит вдоль Черноморского побережья, Северного Кавказа, от Юга на Север, за счет рельефа берега, с юго-востока на северо-запад… течение достаточно сильное, оно не даром называется "основным Черноморским"… поэтому разброс обломков по территории – это вполне нормально", – сказал Бондарь.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © RT Глава Минтранса назвал основные цели комиссию по расследованию крушения Ту-154

Ранее министр транспорта России Максим Соколов, отвечая на вопрос журналистов о том, почему между найденными обломками потерпевшего крушение самолета в районе Сочи такое большое расстояние, руководитель ведомства пояснил: "течение большое".

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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