Спасатели Росморречфлота приостановили до утра поиск обломков Ту-154

КРАСНОДАР, 25 дек — РИА Новости. Поисково-спасательная операция, осуществляемая спасателями Росморречфлота, приостановлена до 7 утра понедельника, сообщили РИА Новости в морской спасательной службе флота.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © МЧС РФ Спасатели на кораблях и вертолетах искали обломки Ту-154 в Черном море

"Наши суда получили приказ встать на ночевку, поисково-спасательная операция продолжится завтра в 7 утра", — сказал собеседник агентства.

По его словам, работа спасателей достаточно кропотливая, ввиду того, что очень много мелких обломков.

Погода, по словам собеседника, к вечеру ухудшилась. "Только что из Геленджика вышел еще один наш катер "Борей", который также примет участие в поисково-спасательной операции", — добавили в ведомстве.

Самолет Ту-154 Минобороны России, летевший из Сочи в Латакию, в воскресенье утром потерпел крушение в Черном море. На борту были восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные, госслужащие.

Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>