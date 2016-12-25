Поиски тел жертв катастрофы Ту-154 будут продолжены в понедельник утром

СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Поиски тел жертв крушения Ту-154 над Черным морем не прекращаются, они будут продолжены утром в понедельник, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Работы по поднятию обломков самолета и тел погибших будут продолжены завтра утром", — сообщил министр журналистам.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © RT Глава Минтранса назвал основные цели комиссию по расследованию крушения Ту-154

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