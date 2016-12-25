Бортовые самописцы Ту-154 будут искать на дне моря с помощью спецтехники

СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Бортовые самописцы потерпевшего крушение вблизи Сочи самолета Ту-154 будут искать на дне Черного моря, используя спецтехнику, развертывается группировка водолазов, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Бортовые самописцы в данного типа самолетах Ту-154, к сожалению, не оборудованы радиомаяками, поэтому мы будем их искать на дне, в тех фрагментах самолета, которые, надеюсь, сохранились", — сообщил министр журналистам.

К месту трагедии прибывают водолазы по линии МЧС и глубоководные спускаемые аппараты, добавил Соколов.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Представитель СК РФ о возбуждении уголовного дела по крушению самолета Ту-154

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>