Соколов считает нецелесообразным запрещать полеты Ту-154

СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Запрет на полеты в РФ самолетов типа Ту-154 на данный момент вводить нецелесообразно, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Мы считаем, что на данный момент нецелесообразно вводить какие-то запреты на эксплуатацию самолетов типа Ту-154", — заявил он журналистам.

Самолет Минобороны РФ Ту-154, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © RT Глава Минтранса назвал основные цели комиссию по расследованию крушения Ту-154

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