Перевозить тела погибших в крушении Ту-154 будет Минобороны, заявил Соколов

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Отвечать за вывоз и хранение тел погибших в крушении Ту-154 и их фрагментов будет Минобороны, заявил глава госкомиссии по этой катастрофе, министр транспорта Максим Соколов.

В Минтрансе России РИА Новости ранее сообщили, что опознание тел погибших проведут в Москве.

"Принято решение о доставке всех погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны России в Москву для опознания и проведения генетической экспертизы специалистами 111-го главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России", — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.