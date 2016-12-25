Второе заседание комиссии по крушению Ту-154 назначено на 8.00 понедельника

СОЧИ, 25 дек — РИА Новости. Второе заседание комиссии в связи с катастрофой Ту-154 над акваторией Черного моря назначено на 8 утра понедельника, сообщил возглавивший ее министр транспорта России Максим Соколов.

"Второе заседание правительственной комиссии назначено на 8 часов утра по Москве здесь, в здании аэропорта "Адлер", — заявил он на брифинге в начале первого заседания только что сформированной комиссии.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © RT Глава Минтранса назвал основные цели комиссию по расследованию крушения Ту-154

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