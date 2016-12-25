Второе заседание комиссии по крушению Ту-154 назначено на 8.00 понедельника

СОЧИ, 25 дек — РИА Новости. Второе заседание комиссии в связи с катастрофой Ту-154 над акваторией Черного моря назначено на 8 утра понедельника, сообщил возглавивший ее министр транспорта России Максим Соколов.
"Второе заседание правительственной комиссии назначено на 8 часов утра по Москве здесь, в здании аэропорта "Адлер", — заявил он на брифинге в начале первого заседания только что сформированной комиссии.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.
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