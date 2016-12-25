В море около Сочи установят световые башни для поисковых работ ночью

СОЧИ, 25 дек — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Световые башни установят в море у Сочи для продолжения ночью поисково-спасательных работ в районе крушения военного самолета Ту-154, сообщил РИА Новости представитель краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-спас".

Он отметил, что специалисты службы выехали в район Сочи.

"Выдвинулись и войдут в общую группировку спасателей. У нас там уже работают морские отряды. Пока точной цифры нет, работают около 200 человек и выдвинулись 17 световых башен для проведения работ ночью", — рассказал собеседник агентства

Он добавил, что такое оборудование, как световая башня, позволяет освещать ночью территорию до 40 метров. Сколько таких башен будет задействовано, а также сколько людей будет привлечено к поискам, будет известно после совещания в оперативном штабе.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, вылетевший в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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