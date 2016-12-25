В море около Сочи установят световые башни для поисковых работ ночью
18:1725.12.2016
(обновлено: 18:30 25.12.2016)
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СОЧИ, 25 дек — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Световые башни установят в море у Сочи для продолжения ночью поисково-спасательных работ в районе крушения военного самолета Ту-154, сообщил РИА Новости представитель краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-спас".
Он отметил, что специалисты службы выехали в район Сочи.
"Выдвинулись и войдут в общую группировку спасателей. У нас там уже работают морские отряды. Пока точной цифры нет, работают около 200 человек и выдвинулись 17 световых башен для проведения работ ночью", — рассказал собеседник агентства
Он добавил, что такое оборудование, как световая башня, позволяет освещать ночью территорию до 40 метров. Сколько таких башен будет задействовано, а также сколько людей будет привлечено к поискам, будет известно после совещания в оперативном штабе.
Поисково-спасательные работы на месте крушения Ту-154 в Сочи
На борту кроме военнослужащих были журналисты федеральных СМИ и артисты ансамбля имени Александрова.
Первый канал, НТВ и "Звезда" подтвердили гибель своих журналистов в авиакатастрофе.
В списке пассажиров значится и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Она везла в Латакию медикаменты для госпиталя. В фонде надеются, что Глинка могла вылететь в Сирию другим рейсом.
Самолет упал в Черном море. Обломки фрагментов корпуса нашли в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.
Спасатели намерены круглосуточно вести поиски людей.
Опознание погибших потребует генетической экспертизы, считает директор Центра имени Сербского Зураб Кекелидзе.
В качестве основных версий падения Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании.
Семьи погибших при крушении получат компенсации. Размер выплат для военных составит до 7,8 миллиона рублей, для гражданских лиц — 3 миллиона рублей.
Президент Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву сформировать комиссию по расследованию автокатастрофы.
В России 26 декабря объявлено общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, вылетевший в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.
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