Губернатор Краснодарского края прибыл в Сочи, где потерпел крушение Ту-154

МОСКВА. 25 дек – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прибыл в Сочи, где ранее в акватории Черного моря потерпел крушение самолет Ту-154 Минобороны РФ.

В Сочи. Посмотрел, как организована работа в аэропорту, где обосновались психологи и ответственные за размещение близких погибших в Ту-154. — Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 25 декабря 2016 г.

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Он сообщил, что как глава региона включился в работу соответствующей правительственной комиссии под руководством министра транспорта РФ. По его словам, в данный момент проводится заседание оперативного штаба. Все службы работают в экстренном режиме.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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