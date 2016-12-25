Люди несут цветы к "Останкино" в память о журналистах, разбившихся в Ту-154
17:2025.12.2016
(обновлено: 17:24 25.12.2016)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Люди несут цветы к телецентру "Останкино" в память о журналистах, которые находились на потерпевшем крушение самолете Ту-154, сообщает телеканал "Россия 24".
"В телецентре "Останкино" уже есть и черный траурный флаг, и стоит здесь траурный столик, покрыт черной бархатной тканью, и люди приносят цветы", — рассказала корреспондент телеканала с места.
По ее словам, люди принесли уже много цветов, которые перевязаны "траурными ленточками, ленточками со словами "Светлая память", "кто-то принес свечи, были и игрушки, их сейчас унесли". Хотя из телеканалов, на которых работали журналисты с Ту-154, в "Останкино" находятся только Первый и НТВ, "здесь повесили снимки всех летевших журналистов — все девять ребят, здесь их снимки с траурной ленточкой", добавила корреспондент.
Поисково-спасательные работы на месте крушения Ту-154 в Сочи
На борту кроме военнослужащих были журналисты федеральных СМИ и артисты ансамбля имени Александрова.
Первый канал, НТВ и "Звезда" подтвердили гибель своих журналистов в авиакатастрофе.
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Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропал самолет Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. В числе прочих на борту находились девять представителей российских СМИ. Первый канал, НТВ и "Звезда" подтвердили, что их сотрудники были на борту.
От Первого канала на борту находились корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. От телеканала "Звезда" — корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский. От телеканала НТВ — корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов.
Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>