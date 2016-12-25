Медики из центра Сербского готовы выехать в Сочи, где разбился Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Специалисты центра имени Сербского готовы выехать в Сочи для помощи родственникам жертв катастрофы Ту-154, но в настоящий момент там и так присутствуют подготовленные медики, рассказал РИА Новости главный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе.

"Нет, в Сочи работает группа из Краснодара и из самого Сочи. Две бригады из Сочи — 20 человек, и, наверное, туда уже прибыли из Краснодара. В Краснодаре хорошо организована группа, есть опыт работы. Эта группа, она хорошо организована, обучена… Наши сотрудники работают здесь на месте: во-первых, на нашей горячей линии… и кроме того, в три часа был назначен сбор родственников (участников) ансамбля Александрова и туда наши три сотрудника отправились. В зависимости от того, какое будет принято решение: организовано оказание помощи в Москве или оказание помощи там на месте. И то, и другое будет сделано", — сказал Кекелидзе.

Он также отметил, что важно, где будет проходить процедура опознания.

"Само по себе все зависит от того, где будет проводиться опознание погибших. Они (специалисты) будут оказывать помощь родственникам погибших, кроме того, если там будет проводиться опознание тел, то они будут помогать… Это достаточно тяжелая процедура для родственников, и в части случаев присутствие врача помогает и им, и следователям. Само опознание длится недолго, обычно минут 15, от силы — 20, но подготовка к нему — это уже дело (сложное)", — отметил Кекелидзе.

"Мы сейчас находимся в тех условиях, когда не нужно сломя голову бежать отсюда, потому что на месте есть хорошие специалисты, с которыми мы неоднократно работали… Завтра утром нас собирает первый замминистра (здравоохранения) Каграманян Игорь Николаевич… Какая будет команда, то и будем выполнять. Готовность у нас высокая, есть, кого посылать, и знаний у нас достаточно", — добавил он.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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