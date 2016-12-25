Соколов прилетел в Сочи провести заседание Госкомиссии по крушению Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава Минтранса Максим Соколов прилетел в Сочи для проведения заседания комиссии в связи с крушением самолета Ту-154 и оказания помощи родным погибших, сообщили РИА Новости в министерстве.

Ранее сообщалось, что Соколов возглавит эту комиссию.

"Соколов прилетел в Сочи для проведения заседания комиссии по устранению последствий крушения Ту-154, оказанию помощи семьям погибших", — сообщили в ведомстве.

Ту-154 Минобороны РФ, вылетевший в Сирию, потерпел крушение в Черном море у Сочи в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих, в том числе начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков.

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