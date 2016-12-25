В районе крушения Ту-154 в Черном море работают девять судов МЧС России

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Девять судов МЧС России задействованы в поисковой операции в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море, сообщили в Южном региональном центре МЧС.

"В настоящее время в поисковой операции задействовано 9 кораблей Южного регионального поисково-спасательного отряда со спасателями на борту, они ведут поиск обломков самолета и тел погибших", — сказал представитель центра.

В готовности находятся 48 водолазов для обследования крупных конструкций лайнера, которые, предположительно, находятся на глубине.

"В ближайшее время к обследованию приступает телеуправляемый подводный аппарат "Фалькон", — сообщили в ЮРЦ.

Кроме того, в Сочи ожидается прибытие 42 специалистов отряда "Центроспас" и центра "Лидер" МЧС России из Москвы, которые сразу же приступят к работе.

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