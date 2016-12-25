Глава ФЕОР о крушении Ту-154: весь мир соболезнует России

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) выразила соболезнования всем семьям и близким погибших в авиационной катастрофе Ту-154 под городом Сочи, сообщила пресс-служба ФЕОР.

"Горе нашей страны сегодня разделяет весь мир. Наши сердца со всеми, кто потерял в этой авиакатастрофе своих близких. Случившаяся трагедия – это боль для всей страны и для каждого лично. И мы сегодня скорбим вместе с теми, для кого эта авиакатастрофа обернулась потерей близкого человека, и будем молиться за упокоение душ погибших", — говорится в послании президента ФЕОР раввина Александра Бороды, направленном семьям погибших.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропал самолет Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

Раввин добавил, что "чудовищная трагедия забрала людей, полных жизненной энергии и планов на будущее". Он обратил внимание на то, что по данным МО РФ на борту находилась и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

"Все они направлялись в Сирию с очень важной и благородной миссией. И мы никогда этого не забудем", — подытожил глава ФЕОР.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

Все новости о ЧП с самолетом Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>