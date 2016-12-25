Абхазия готова подключиться к поисковой операции на месте крушения Ту-154

СУХУМ, 25 дек — РИА Новости. Поисковая группа министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии в случае необходимости готова выехать на место крушения российского самолета Ту-154, сообщил Sputnik Абхазия глава чрезвычайного ведомства республики Лев Квициния.

"Мы постоянно на связи с МЧС России, готовим наши маломерные суда и водолазов, планируем провести работы в районе Гагрской акватории, в случае необходимости наша команда готова выехать в Сочи", — заявил Квициния.

По его словам, МЧС Абхазии отправило телеграммы и письма в адрес МЧС России со словами соболезнования и готовности оказания помощи в любой момент.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевших поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на базу Хмеймим в Сирии.

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