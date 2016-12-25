Абхазия готова подключиться к поисковой операции на месте крушения Ту-154
СУХУМ, 25 дек — РИА Новости. Поисковая группа министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии в случае необходимости готова выехать на место крушения российского самолета Ту-154, сообщил Sputnik Абхазия глава чрезвычайного ведомства республики Лев Квициния.
"Мы постоянно на связи с МЧС России, готовим наши маломерные суда и водолазов, планируем провести работы в районе Гагрской акватории, в случае необходимости наша команда готова выехать в Сочи", — заявил Квициния.
По его словам, МЧС Абхазии отправило телеграммы и письма в адрес МЧС России со словами соболезнования и готовности оказания помощи в любой момент.
Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевших поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на базу Хмеймим в Сирии.
Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Поисково-спасательные работы на месте крушения Ту-154 в Сочи
На борту кроме военнослужащих были журналисты федеральных СМИ и артисты ансамбля имени Александрова.
Первый канал, НТВ и "Звезда" подтвердили гибель своих журналистов в авиакатастрофе.
В списке пассажиров значится и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Она везла в Латакию медикаменты для госпиталя. В фонде надеются, что Глинка могла вылететь в Сирию другим рейсом.
Самолет упал в Черном море. Обломки фрагментов корпуса нашли в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.
Спасатели намерены круглосуточно вести поиски людей.
Опознание погибших потребует генетической экспертизы, считает директор Центра имени Сербского Зураб Кекелидзе.
В качестве основных версий падения Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании.
Семьи погибших при крушении получат компенсации. Размер выплат для военных составит до 7,8 миллиона рублей, для гражданских лиц — 3 миллиона рублей.
Президент Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву сформировать комиссию по расследованию автокатастрофы.
В России 26 декабря объявлено общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе.