Три красноярца были на борту Ту-154, потерпевшего крушение вблизи Сочи

КРАСНОЯРСК, 25 дек — РИА Новости. Красноярцы Александр Разумов, Артем Тарасенко и Алексей Моргунов, являвшиеся артистами ансамбля песни и пляски имени Александрова, находились на борту самолета Ту-154, потерпевшего крушение недалеко от Сочи, сообщила министр культуры Красноярского края Елена Мироненко.

"Трагическая новость. На борту самолёта, потерпевшего сегодня крушение в Сочи, был красноярец, выпускник нашего хореографического колледжа Александр Разумов. С 2006 года, сразу после выпуска, его взяли в состав ансамбля им. Александрова… В списке погибших ещё два красноярца: Артем Тарасенко, выпускник колледжа искусств им. Иванова-Радкевича, и Алексей Моргунов, выпускник академии музыки и театра", — написала Мироненко на своей странице в сети Facebook.

Этим самолетом летели в Сирию руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов, руководитель департамента культуры Минобороны Антон Губанков и его помощница Оксана Батрутдинова.

"С Валерием Михайловичем Халиловым и артистами прославленного коллектива погиб и мой дорогой друг и коллега… Антон Николаевич Губанков. И его солнечный советник, всегда улыбающаяся и готовая помочь Оксана Батрутдинова… Родным погибших выражаю самые глубокие соболезнования в связи с этой ужасной трагедией", — добавила Мироненко.

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