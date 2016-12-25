В Сочи, где идут работы на месте крушения Ту-154, ждут ухудшения погоды

СОЧИ, 25 дек — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Погода в Сочи, где ведутся поисково-спасательном работы на месте крушения самолета Ту-154, ухудшится в понедельник, сообщает ФГБУ "Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей".

По данным на сайте службы, в понедельник в Сочи пойдет дождь.

"Облачно. Временами дождь. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха ночью 0+5, днем +3+8 градусов", — говорится в сообщении.

Сейчас в Сочи в районе поисков пасмурная погода, небольшое волнение моря.

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