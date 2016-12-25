Путин: причины крушения Ту-154 будут тщательно расследованы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Авиакатастрофа Ту-154 над Черным морем будет внимательно расследована, семьям погибших окажут поддержку, заявил президент России Владимир Путин.
"Правительству поручено создать комиссию, которую возглавит министр транспорта", — напомнил глава государства и вновь выразил соболезнования родственникам погибших в катастрофе.
В свою очередь президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что госкомиссия разберется в причинах крушения Ту-154, и вновь выразил соболезнования родственникам погибших.
"Я думаю, что созданная комиссия разберется, мы будем знать результаты, но людей не вернешь", — продолжил президент Казахстана.
"Мы говорим всем: и руководству России, и близким, и родственникам, что мы вместе с вами в этой трагедии", — сказал Назарбаев, который прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите ЕврАзЭС и ОДКБ и в воскресенье с президентом РФ посетил завод компании "Диаконт".
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