Путин: причины крушения Ту-154 будут тщательно расследованы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Авиакатастрофа Ту-154 над Черным морем будет внимательно расследована, семьям погибших окажут поддержку, заявил президент России Владимир Путин.

"Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24"

"Правительству поручено создать комиссию, которую возглавит министр транспорта", — напомнил глава государства и вновь выразил соболезнования родственникам погибших в катастрофе.

В свою очередь президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что госкомиссия разберется в причинах крушения Ту-154, и вновь выразил соболезнования родственникам погибших.

"Я еще раз, я Владимиру Владимировичу уже сказал, хочу выразить всем родным и близким погибших свои соболезнования и от Казахстана, и от себя лично", — сказал он журналистам.

"Я думаю, что созданная комиссия разберется, мы будем знать результаты, но людей не вернешь", — продолжил президент Казахстана.

"Мы говорим всем: и руководству России, и близким, и родственникам, что мы вместе с вами в этой трагедии", — сказал Назарбаев, который прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите ЕврАзЭС и ОДКБ и в воскресенье с президентом РФ посетил завод компании "Диаконт".

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