Певец Майданов соболезнует в связи с гибелью артистов ансамбля Александрова

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Министерство обороны и российская культура страшно осиротели в связи с крушением летевшего в Сирию самолета Ту-154, на борту которого находились представители ансамбля имени Александрова, заявил РИА Новости певец Денис Майданов, который неоднократно выступал перед российскими военными в Сирии.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. На сайте военного ведомства опубликован список пассажиров Ту-154, в котором есть имена начальника управления культуры Минобороны Антона Губанкова и его помощницы Оксаны Батрутдиновой.

"Министерство обороны и культура России страшно осиротели, это трагедия с людьми, которых я знал. Дважды в этом году мы летали в Сирию, рейсы были постоянными. Антон Николаевич (Губанков) постоянно работал с артистами, которые летали туда. Это высочайший профессионал своего дела, светлейший человек, с которым у нас были прекраснейшие отношения. Мы постоянно были на связи, даже на этой неделе разговаривали о наших планах на будущий год. Светлая память", — сказал Майданов.

Певец добавил, что у Батрутдиновой "налет был такой же, как у военных летчиков, потому что она постоянно сопровождала полеты артистов в Сирии, администрировала концерты и всячески помогала".

Майданов выразил соболезнования в связи с гибелью участников коллектива ансамбля имени Александрова, который, по его словам, является "настоящим бриллиантом управления культуры Министерства обороны", чьи выступления всегда отличаются сильнейшей динамикой и прекрасной музыкой.

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