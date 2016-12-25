Спасатели будут круглосуточно вести поиски в районе падения Ту-154

КРАСНОДАР, 25 дек — РИА Новости, Светлана Берило. "Кубань-СПАС" будет круглосуточно вести поиски людей в районе падения самолета Ту-154 вблизи Сочи, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Кубань-СПАС" будет круглосуточно вести поиски в береговой зоне. В Сочи к работе с семьями пассажиров Ту-154 готовы 30 местных психологов", – написал глава Кубани в своем микроблоге в Twitter.

"Пункты психологической помощи — в местах размещения и в аэропорту. Трансфер родственникам обеспечим", – добавил Кондратьев.

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