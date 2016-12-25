Худрук ансамбля им. Моисеева о крушении Ту-154: это страшная трагедия

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Крушение под Сочи самолета Ту-154, на борту которого находились в том числе и артисты ансамбля им. Александрова, это страшная трагедия, заявила художественный руководитель и директор ансамбля народного танца им. Моисеева Елена Щербакова.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

"Ансамбль Александрова – один из лучших коллективов мира. Он всегда выступал во всех горячих точках. Александровцы – это наши родные, наши самые близкие друзья. Среди погибших есть и те, кто кончал и нашу, моисеевскую, школу, есть и мой ученик – заслуженный артист России Кирилл Колобродов, погибла Мария Клоктова, тоже наша выпускница, родители которой танцевали в ансамбле Моисеева. Эта страшная трагедия. И если даже найдут виновных, людей не вернуть, погибли замечательные артисты. Я считаю, что должна быть обеспечена стопроцентная безопасность для артистов, которые выезжают в горячие точки", — сказала РИА Новости Щербакова.

© РИА Новости. Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ у здания ансамбля им. А.В. Александрова

По самым последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова ведет свою историю с 1928 года. Имя своего основателя — народного артиста СССР Александра Александрова ансамбль носит с 1949 года. В 1978 году ансамбль получил звание академического. В его репертуаре более двух тысяч произведений, в том числе народные песни и танцы, классика, кавер-версии отечественных и зарубежных поп и рок-хитов.