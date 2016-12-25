Шойгу ежечасно заслушивает доклады о ходе операции в районе крушения Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу ежечасно заслушивает доклады руководителей органов военного управления о ходе поисково-спасательной операции на месте крушения Ту-154 и оперативно принимает необходимые решения.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу ежечасно заслушивает доклады руководителей органов военного управления о ходе поисково-спасательной операции и оперативно принимает необходимые решения. В работе участвуют представители Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ, которым оказывается максимальное содействие для расследования авиакатастрофы", — говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

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