Захарченко: сделанного доктором Лизой для детей Донбасса не забудут никогда

ДОНЕЦК, 25 дек – РИА Новости. Народ Донбасса никогда не забудет того, что сделала для детей региона глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, чьи слова приводит его пресс-служба.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По самым последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Первые кадры с места крушения летевшего в Латакию самолета Ту-154

"Народ Донбасса никогда не забудет того, что она сделала для наших детей, а значит – для всей республики. Хочу также выразить чувства солидарности и поддержки президенту России Владимиру Владимировичу Путину и министру обороны России Сергею Кужугетовичу Шойгу", — заявил Захаренко.

Фонд "Справедливая помощь" создан для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С момента начала конфликта на Украине глава фонда Елизавета Глинка регулярно посещает Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения.

Захарченко также выразил от себя лично и от всех жителей ДНР соболезнования родным и близким погибших, руководству и коллегам телеканалов "Первый канал", НТВ, "Звезда", чьи съёмочные группы были на борту, коллективу ансамбля имени А. В. Александрова, Министерству обороны России.

"Вместе со всем русским народом мы потрясены фактом крушения самолёта ТУ-154 над Чёрным морем", — добавил глава самопровозглашенной республики.

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