Слуцкий: крушение Ту-154 не изменит отношений между Россией и Сирией

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ не скажется на отношениях России и Сирии, две страны будут по-прежнему активно сотрудничать для "полного вычищения международного терроризма", заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Депутат также выразил соболезнования погибшим в этой катастрофе. "Самые искренние соболезнования родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе. К сожалению, крушения самолетов случаются. Причины сейчас выясняются. Погибшим вечная память", — сказал депутат.
В воскресенье утром стало известно о крушении самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. На борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.
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