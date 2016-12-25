В Сочи для расследования крушения Ту-154 прибыла комиссия Минобороны

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Сочи для расследования крушения Ту-154 прибыла комиссия Минобороны России во главе с заместителем министра обороны Поповым, сообщает силовое ведомство.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром о крушении самолета Ту-154. На борту воздушного судна находились 92 человека.

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