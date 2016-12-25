В Сочи создали штабы по приему родственников пассажиров разбившегося Ту-154

СОЧИ, 25 дек — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Штабы по приему и размещению родственников пассажиров самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, созданы в Сочи, сообщил РИА Новости представитель городских властей.

"В аэропорту заработал штаб, где будут принимать родственников пассажиров. Здесь уже дежурят бригады психолого-психиатрической помощи. Обеспечено питание, транспорт. Размещать прибывающих родственников будут в санатории "Аврора". Здесь уже подготовлены номера", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в санатории также дежурят бригады экстренной помощи и психологи. Руководитель штаба — исполняющий обязанности начальника управления курортов и туризма Сергей Анатольевич Доморат.

В пресс-службе администрации Краснодарского края уточнили, что в Сочи оказывать психолого-психиатрическую помощь готовы семь бригад численностью 30 человек. "Проведено оповещение еще четырех бригад количеством 20 человек – психолого-психиатрических бригад краевой и городской больницы, которые сегодня прибудут в Сочи для оказания психологической помощи", — сообщили в пресс-службе.

В министерстве здравоохранения Краснодарского края добавили, что все медицинские учреждения города и края, а также служба судебно-медицинской экспертизы полностью готовы к работе. Глава края Вениамин Кондратьев в ближайшее время вылетит в Сочи, где проведет экстренное заседание краевого оперативного штаба и лично будет координировать его работу. Глава города Анатолий Пахомов уже провел экстренное заседание комиссии по ЧС.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По самым последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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