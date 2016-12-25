Голодец выразила соболезнования близким погибших в авиакатастрофе

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Вице-премьер Ольга Голодец выразила соболезнования близким и родным погибших в авиакатастрофе. Она также назвала гибель руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова Валерия Михайловича Халилова невосполнимой утратой для России.

"Соболезную родным и близким, друзьям и соратникам погибших сегодня в авиакатастрофе близ Сочи", — приводит слова Голодец ее пресс-секретарь.

Она отметила, что страшная трагедия унесла жизнь и руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова Валерия Михайловича Халилова.

"Валерий Михайлович был выдающимся деятелем искусств, внес большой вклад в современную культуру в качестве дирижера и композитора, отличался невероятным трудолюбием, множество раз гастролировал по России и за рубежом с ведущими оркестрами Вооруженных Сил. При этом Валерий Михайлович прилагал огромные усилия для популяризации музыкального творчества, организовав, в частности, известнейший фестиваль "Спасская башня", — сказала Голодец.

"Валерий Михайлович был полон планов. Совсем недавно, в 2016 году при его непосредственном участии было воздано Всероссийское духовое общество. С гибелью Валерия Михайловича Россия понесла невосполнимую утрату", — отметила вице-премьер.

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