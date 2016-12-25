Мацуев назвал крушение Ту-154 страшной несправедливостью

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Ансамбль песни и пляски имени Александрова – это визитная карточка российской культуры, один из ее брендов, гибель артистов ансамбля в крушении Ту-154 – страшная несправедливость, заявил РИА Новости пианист Денис Мацуев.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром о пропаже с радаров отметки самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

"Я пребываю в шоке, что не утро, то ужасная новость. То, что случилось сегодня, просто не укладывается в голове. Когда гибнут люди, то просто нет слов, нет комментариев. А если речь идет о деятелях культуры, то думаешь, что и ты можешь оказаться в этой ситуации. Я часто ездил, летал и выступал на разных акциях. Ансамбль Александрова — это визитная карточка российской культуры, это наш бренд. Это замечательный маэстро (Валерий) Халилов и все остальные – это просто невозможно себе представить. Страшная несправедливость, по какой бы причине это не произошло. Мои соболезнования всем родственникам погибших", — сказал Мацуев.

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова ведет свою историю с 1928 года. Имя своего основателя – народного артиста СССР Александра Александрова ансамбль носит с 1949 года. В 1978 году ансамбль получил звание академического. В его репертуаре более двух тысяч произведений, в том числе народные песни и танцы, классика, кавер-версии отечественных и зарубежных поп и рок-хитов.

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