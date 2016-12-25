Роструд направил в Сочи представителей для расследования крушения Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Роструд направил в Сочи представителей для расследования крушения самолета Ту-154 Минобороны России, семьи погибших получат страховые выплаты, заявили в пресс-службе ведомства.

"По поручению руководителя Федеральной службы по труду и занятости начальник управления государственного надзора в сфере труда Егор Иванов экстренно вылетел в Сочи для участия в расследовании причин и обстоятельств, в результате которых произошло падение самолета", — заявил представитель Роструда.

Роструд обещает принять все необходимые меры для обеспечения страховых выплат родным погибших в результате катастрофы, отметили в ведомстве.

По уточненным данным Минобороны РФ, на борту самолета находились восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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