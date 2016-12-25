Жители Москвы соболезнуют семьям погибших в рухнувшем самолете Ту-154

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Жители Москвы соболезнуют семьям погибших в рухнувшем под Сочи самолете Ту-154, написал на своей странице в Facebook председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Страшная трагедия произошла сегодня утром. На борту разбившегося самолета Ту-154 Минобороны России находились 92 человека — военные, музыканты ансамбля им. Александрова, представители СМИ, которые летели в Сирию с благородной миссией — поздравить нашу авиагруппу ВКС с Новым годом. Но жизнь распорядилась иначе. Самые глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям погибших. Москва скорбит", — написал Шапошников.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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