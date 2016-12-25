Власти Краснодарского края оказывают всю помощь в связи с крушением Ту-154

КРАСНОДАР, 25 дек — РИА Новости. Власти Краснодарского края оказывают всю помощь в связи с катастрофой в Сочи, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Большое горе. Больно верить в произошедшее. Искренние соболезнования родным и близким экипажа и пассажиров Ту-154", — написал Кондратьев на страничке в Twitter.

По его данным, в Черном море и на берегу работает большее 300 человек из поисковой операции, 15 морских и 4 воздушных судна, из Туапсе отправили водолазов.

Вся необходимая помощь от Краснодарского края уже оказывается. Сочи готовит места для размещения родственников тех, кто был на борту лайнера — Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 25 декабря 2016 г.

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"Вся необходимая помощь от Краснодарского края уже оказывается. В Сочи готовят места для размещения родственников тех, кто был на борту лайнера", — добавил губернатор.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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