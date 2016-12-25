Рухнувшим Ту-154 управлял опытный пилот, летчик первого класса

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Самолетом Ту-154, разбившимся под Сочи, управлял опытный пилот Роман Волков, сообщил в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Самолёт Ту–154 был выпущен в 1983 году, общий налёт составляет 6689 часов, сообщает МО.
"Последний ремонт прошёл 29 декабря 2014 года, а в сентябре 2016 года прошел плановое регламентное обслуживание", — говорится в сообщении.
На борту воздушного судна находились восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять журналистов, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, двое госслужащих.
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