К месту крушения Ту-154 отправляют спасателей и водолазов

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. МЧС России направляет в Сочи спасателей и водолазов отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" для участия в поисковой операции в районе крушения самолета Ту-154 Министерства обороны, в том числе для глубоководных работ, сообщает МЧС.

"В ближайшее время в Сочи отправится самолет МЧС Ил-76, он доставит в район поисковой операции специалистов отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" МЧС России, имеющих опыт глубоководных работ на больших глубинах", — сказал представитель министерства.

Кроме того, специалисты МЧС оснащены водолазным снаряжением, оборудованием для глубоководных работ, передвижными барокамерами и подводными управляемыми аппаратами "Фалькон".

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