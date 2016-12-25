Депутат не связывает крушение Ту-154 со сроком эксплуатации самолета

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Самолет Ту-154 является одним из самых надёжных самолетов российской авиации, и причиной его крушения в Сочи не мог быть срок эксплуатации, заявил первый зампред комитета по транспорту и строительству Госдумы Виталий Ефимов.

"У самолётов нет срока. Есть самолеты исправные и неисправные, и трехгодичные могут быть неисправными. Техника исправная вылетает, неисправная стоит, вопрос не в годах, а в том, что произошло. Никакого отношения годы не имеют к авиатехнике", — заявил РИА Новости Ефимов.

"По Ту-154 все всегда стабильно. Это очень надежный самолет, здесь надо искать что-то другое. Конечно, могла быть техника неисправна, но это никак не связано с годами", — добавил он.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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