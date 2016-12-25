Депутат не связывает крушение Ту-154 со сроком эксплуатации самолета

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Самолет Ту-154 является одним из самых надёжных самолетов российской авиации, и причиной его крушения в Сочи не мог быть срок эксплуатации, заявил первый зампред комитета по транспорту и строительству Госдумы Виталий Ефимов.
"По Ту-154 все всегда стабильно. Это очень надежный самолет, здесь надо искать что-то другое. Конечно, могла быть техника неисправна, но это никак не связано с годами", — добавил он.
По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".
20161225/1484531115.html " target="_blank">Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>