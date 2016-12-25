На место крушения Ту-154 выдвинулась группа следователей и криминалистов

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. По поручению председателя ведомства на место крушения выдвинулась группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК РФ.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. По уточненным данным министерства, на борту воздушного судна находились 84 пассажира и восемь членов экипажа — военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, а также девять представителей российских СМИ. О нахождении своих сотрудников на борту, помимо "Звезды", сообщили также Первый канал и НТВ. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Представитель СК РФ о возбуждении уголовного дела по крушению самолета Ту-154

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