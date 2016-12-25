Минобороны наращивает силы и средства в районе крушения самолета Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Минобороны РФ наращивает силы и средства в районе крушения самолета Ту-154, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районе поиска самолета сейчас задействованы четыре морских судна и пять вертолетов, работают беспилотные летательные аппараты. Силы и средства наращиваются", — сказал Конашенков.

По его словам, сегодня при выполнении планового перелета в 5:20 мск с аэродрома Адлер после взлета в 5:27 мск пропала отметка с радаров самолета Ту-154 Минобороны РФ.

"На борту находились 8 членов экипажа 84 пассажира. Это военнослужащие Вооруженных сил, а также летевшие поздравлять ВКС РФ в Сирии с Новым годом артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ", — сказал он.

"В настоящее время в полутора километрах от города Сочи на глубине около 70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154, поисковая операция продолжается", — подчеркнул Конашенков.

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