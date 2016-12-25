МЧС планирует увеличить группировку кораблей в районе падения Ту-154

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. МЧС России планирует увеличить группировку судов в районе падения самолета Ту-154 министерства обороны РФ, сообщил начальник Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Пазыныч.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. По уточненным данным министерства, на борту воздушного судна находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

"На текущий момент от ЮРПСО в зоне массового скопления обломков работает шесть судов. Планируем увеличить группировку еще на три корабля", — доложил он по видеосвязи в ходе оперативного совещания в МЧС.

По его словам, в районе обнаружения пятна работают четыре корабля Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. "Они занимаются сбором обломков и поиском тел погибших", — сказал Пазыныч.

Он добавил, что в готовности находятся 50 водолазов, которые имеют допуск к работам на глубинах от 20 до 90 метров.

"В течение двух часов в районе крушения планируется доставить подводный глубоководный аппарат "Фалькон", который будет задействован в точке скопления обломков на траверсе мыса Видный", — сообщил начальник ЮРПСО. Он уточнил, что точка массового скопления обломков находится в шести километрах от береговой линии. Ориентировочная там глубина — от 80 до 110 метров", — сказал Пазыныч.

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