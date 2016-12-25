В Челябинской области при пожаре в частном доме погибли трое детей

ЧЕЛЯБИНСК, 25 дек – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту гибели при пожаре троих детей в частном доме в Карталинском районе Челябинской области, сообщило в воскресенье следственное управление СКР по региону.
"По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, в ночное время мать погибших детей пошла к соседке просить помощи, когда начала плавиться электропроводка обогревателя. Спящие дети остались в доме, в это время произошло возгорание", — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте происшествия работают следователи СК, уточняется в сообщении.
Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления.