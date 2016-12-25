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Происшествия

Режиссер Бортко скорбит о погибших на борту Ту-154 российских артистах

Тема:
Крушение самолета Ту-154 Минобороны (188)
10:4025.12.2016
029814
Режиссер Владимир Бортко. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. После катастрофы летевшего в Сирию самолета Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого находились представители ансамбля имени Александрова, российским артистам не стоит прекращать эти полеты для поддержки военнослужащих, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре, знаменитый кинорежиссер Владимир Бортко.

Самолеты на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Крупнейшие авиакатастрофы в России в 2001-2016 годах
"Нет, прекращать эти полеты не стоит. Они выбирали этот путь сами, это было их желание полететь туда и поддержать наших военнослужащих. Если бы мне сейчас предложили, я бы тоже согласился без раздумывания", — сказал Бортко РИА Новости.

"Я глубоко скорблю, очень печальная новость вообще, но еще печальнее оттого, что на этом борту были замечательные люди", — добавил депутат.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. По уточненным данным министерства, на борту воздушного судна находились 84 пассажира и восемь членов экипажа — военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, а также девять представителей российских СМИ. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда". Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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