Песков о нахождении доктора Лизы на рухнувшем Ту-154: данные уточняются

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Данные о находившихся на борту потерпевшего крушение в районе Сочи самолета Ту-154 уточняются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности того, что доктор Лиза была среди пассажиров лайнера.

"Ждём подтверждения, ждём уточнения списков. Пока известно, что был хор Александрова, были журналисты, остальное ждём", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, подтвердилась ли информация о нахождении Елизаветы Глинки на борту.

Отметка самолета Ту-154, который выполнял перелет в Латакию, пропала с радаров в воскресенье утром. По уточненным данным министерства, на борту воздушного судна находились 92 человека — военнослужащие, артисты ансамбля Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ в Сирии.

Песков о Ту-154: Сейчас самое главное — работа экстренных служб. Вся информация докладывается президенту постоянно по мере появления pic.twitter.com/8fpx5NBzC8 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 декабря 2016 г.

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