Первый канал назвал имена сотрудников, находившихся на рухнувшем Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Среди сотрудников Первого канала, находившихся на борту рухнувшего самолета Ту-154 Минобороны РФ, были корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.
"Дмитрий Рунков, корреспондент, и Вадим Денисов, оператор, звукооператор Александр Сойдов находились ни борту самолета", — сказала собеседница агентства.
На борту разбившегося самолета была съемочная группа Первого каналаhttps://t.co/nFdz40qbVR— Первый канал (@channelone_rus) 25 декабря 2016 г.
На Первом канале добавили, что Рунков проработал у них всего год. "Его репортажи успели запомниться зрителям. Всегда яркие, четкие, понятные", — отмечается на сайте канала.
"В каждом событии Дима умел быстро найти главное и передать зрителям суть того, что произошло. Он начинал карьеру на архангельском телевидении, затем был корреспондентом в Санкт-Петербурге. На днях Дмитрию Рункову должно было исполниться 30 лет", — рассказали на Первом канале.
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