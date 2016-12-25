Первый канал назвал имена сотрудников, находившихся на рухнувшем Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Среди сотрудников Первого канала, находившихся на борту рухнувшего самолета Ту-154 Минобороны РФ, были корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.

Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера после взлета самолета Ту-154 он пропал с радиолокационных радаров. Позднее в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154.

"Дмитрий Рунков, корреспондент, и Вадим Денисов, оператор, звукооператор Александр Сойдов находились ни борту самолета", — сказала собеседница агентства.

На борту разбившегося самолета была съемочная группа Первого каналаhttps://t.co/nFdz40qbVR — Первый канал (@channelone_rus) 25 декабря 2016 г.

​

На Первом канале добавили, что Рунков проработал у них всего год. "Его репортажи успели запомниться зрителям. Всегда яркие, четкие, понятные", — отмечается на сайте канала.

"В каждом событии Дима умел быстро найти главное и передать зрителям суть того, что произошло. Он начинал карьеру на архангельском телевидении, затем был корреспондентом в Санкт-Петербурге. На днях Дмитрию Рункову должно было исполниться 30 лет", — рассказали на Первом канале.

Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>