Шойгу проводит совещание по организации поисковых мероприятий Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проводит совещание по видеосвязи с руководством Вооруженных Сил по организации поисково-спасательных мероприятий пропавшего в Сочи самолета Ту-154, сообщает пресс-служба Минобороны России в воскресенье.
Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154 после взлета.
Отмечается, что на борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа. Добавляется, что к поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.