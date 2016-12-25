Путину доложили об исчезновении с радаров в Сочи самолета Минобороны

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложено об исчезновении самолета МО с радаров, глава государства получает всю информацию от экстренных служб, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президенту доложено об исчезновении самолета с радаров. Он получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы", — сказал Песков.

Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154 после взлета.

Отмечается, что на борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа. Добавляется, что к поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.

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